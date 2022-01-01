Снимали локацию с бассейном. Шикарный банный домик с панорамными окнами, на втором этаже уютная спальная зона с соломенными матрасами ( кто любит помягче, лучше отдыхать на диване). Шикарная баня, ночью был минус, а баня утром еще теплая, за счет этого сам домик отлично прогревается. Здорово, что есть бассейн, муж даже утром в нем искупался, в -2 на улице. Территория отличная, есть прудик с рыбками. А также огромная веранда для проведения праздников с печкой- камином😍, порадовало, что есть караоке. Зона барбекю, тоже шикарно, есть посуда, каждая мелочь учтена. В холодное время года это место, то, что надо. Будем приезжать еще. А летом приедем в локацию с видом на водохранилище.