Лесная резиденция
От 10 000 рублей в сутки
Уютная остекленная веранда, два лесных домика для ночлега, баня с панорамным видом и купель с подогревом. Территория оборудована всем необходимым - есть мангал, водоснабжение, су, освещение, причал, парковка. Можно рыбачить, кататься на лыжах, велобайках и квадроциклах, а летом - загорать на пляже, кататься великах и на sup-досках.
Шале
От 10 000 рублей в сутки
Площадка для мероприятий в уединенном месте, в лесной зоне на берегу Икшинского водохранилища, площадь зала 70м2, для небольшой компании в пределах 20 человек. Имеется мангал, казан, водоснабжение, су, освещение, детская зона, парковка. Возможно питание по меню.
Спа-комплекс
От 15 000 рублей в сутки
Банный домик для семейного отдыха на природе общей площадью 100м2, открытый бассейн с подогревом воды, спальня-сеновал с матрасами из соломы, кухня, дровяная печь. Барбекю, самовар, родник с запрудой и утками, форелевый пруд. Спальных мест 6, мероприятия до 15 чел.