Москва, Икшинское вдхрн.
+7 985 909 12 02
Москва, Икшинское вдхрн.
+7 985 909 12 02
Забронировать событие
Загородный клуб
Резерв
О нас

Наш загородный клуб

Икша Кантри Клаб - уникальное арт-пространство на берегу Икшинского водохранилища в 20 км от Москвы для проведения качественных мероприятий на природе в формате готового события или по индивидуальному заказу.

Развлечения

На территории ивент-отеля множество семейных развлечений на любой вкус
Баня
В нашем загородном клубе вы сможете посетить настоящую русскую баню с панорамным видом и тут же искупаться в Икшинском водохранилище
Рыбалка
На Икшинском водохранилище вы сможете насладиться рыбалкой в окружении леса круглый год. Мы обеспечим вас всем необходимым снаряжением
Спорт
В парке есть несколько спортивных площадок для детей и взрослых. Здесь вы можете арендовать велосипеды, сапы, гидроциклы и многое другое

Забронируйте локацию

Заполните форму с информацией и мы отправим вам e-mail подтверждение
Забронировать

Наши локации

Лесная резиденция


От 10 000 рублей в сутки

Уютная остекленная веранда, два лесных домика для ночлега, баня с панорамным видом и купель с подогревом. Территория оборудована всем необходимым - есть мангал, водоснабжение, су, освещение, причал, парковка. Можно рыбачить, кататься на лыжах, велобайках и квадроциклах, а летом - загорать на пляже, кататься великах и на sup-досках.

Шале


От 10 000 рублей в сутки

Площадка для мероприятий в уединенном месте, в лесной зоне на берегу Икшинского водохранилища, площадь зала 70м2, для небольшой компании в пределах 20 человек. Имеется мангал, казан, водоснабжение, су, освещение, детская зона, парковка. Возможно питание по меню.

Спа-комплекс


От 15 000 рублей в сутки

Банный домик для семейного отдыха на природе общей площадью 100м2, открытый бассейн с подогревом воды, спальня-сеновал с матрасами из соломы, кухня, дровяная печь. Барбекю, самовар, родник с запрудой и утками, форелевый пруд. Спальных мест 6, мероприятия до 15 чел.

Забронируйте локацию
Напишите, в какие дни вы хотите к нам приехать, и запланируйте отдых в одной из наших локаций.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Выберите мероприятие:

День рождения на берегу

2 - 20 человек
от 15 000
р.
  • От 9 часов
  • Уютная крытая веранда для большой компании
  • Зона BBQ и баня с панорамным видом
  • Пледы, водные развлечения и музыка
  • Возможность остаться на ночлег (до 8 человек)
  • Предзаказ питания и праздничного торта
Забронировать

Банный день & BBQ

2-15 человек
от 9 875
р.
  • 6 часов
  • Финская сауна
  • Бассейн с подогревом
  • Чай из самовара и баранки
  • BBQ на открытом воздухе
  • Дополнительно можно заказать питание
Забронировать

Зимняя рыбалка & BBQ

1 - 10 человек
от 6 000
р.
  • От 5 часов
  • Рыболовные снасти (две снаряженные удочки)
  • Освещаемая веранда со столами и диванами
  • Просторный индивидуальный причал
  • Мангал с навесом для жарки улова
  • 2 домика для ночлега и питание дополнительно
Забронировать

Посиделки у камина

2-20 человек
от 10 862
р.
  • 6 часов
  • ТВ и караоке-система
  • Чай-кофе
  • В вашем распоряжении - камин, бильярд, аудиоцентр
  • Питание можно заказать дополнительно
Забронировать

Спорт и зимние развлечения

1- 6 человек
от 3 950
р.
  • 6 часов
  • Зимой - лыжный поход, для детей - санки, ледянки, тюбинги
  • Чаепитие из русского самовара с баранками и пряниками
  • Летом - поход на фэтбайках (велосипеды с широкими колесами) до водохранилища
  • Пикник на берегу и катание на саб-досках
  • 2 домика для ночлега и питание дополнительно
Забронировать

Караоке-вечеринка

2 - 20 человек
от 12 837
р.
  • 6 часов
  • 2 микрофона и выбор из тысяч популярных песен
  • Чайная церемония для разогрева голосовых связок
  • Аудиосистема с настраиваемым под вас звуком
  • Напитки и питание, а также ведущего и диджея можно заказать дополнительно
Забронировать

Забронировать событие

Какой отдых для Вас организовать?
Сколько человек (включая детей) планируете собрать?
1
20
Нужно ли что-то дополнительно?
Доп. услуги, которые можно добавить или исключить
Мы свяжемся с вами в течение часа для бронирования и по любым другим вопросам
Оставьте свои контактные данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Удобства

Мы хотим, чтобы каждый гость нашего клуба мог почувствовать себя наедине с природой
  • Круглосуточная поддержка
    Мы работаем для вас в любое время суток при заблаговременном бронировании
  • Ресторан Forest Garden
    Наш шеф-повар приготовит для вас свежевыловленную форель на гриле или сварит уху
  • Мобильный интернет на всей территории
    Беспроводной интернет доступен на территории всего клуба
  • Бесплатная парковка
    Нашим гостям доступна бесплатная охраняемая парковка
  • Интересно детям
    Наши услуги специально адаптированы для семей с детьми
  • Удобное месторасположение
    Мы располагаемся в ближайшем Подмосковье на прибрежной территории Икшинского водохранилища
Контакты
+7 985 909 12 02
contact@ikshacountryclub.com

посёлок Менжинец, городской округ Мытищи, Московская область, Россия

Отзывы
Снимали локацию с бассейном. Шикарный банный домик с панорамными окнами, на втором этаже уютная спальная зона с соломенными матрасами ( кто любит помягче, лучше отдыхать на диване). Шикарная баня, ночью был минус, а баня утром еще теплая, за счет этого сам домик отлично прогревается. Здорово, что есть бассейн, муж даже утром в нем искупался, в -2 на улице. Территория отличная, есть прудик с рыбками. А также огромная веранда для проведения праздников с печкой- камином😍, порадовало, что есть караоке. Зона барбекю, тоже шикарно, есть посуда, каждая мелочь учтена. В холодное время года это место, то, что надо. Будем приезжать еще. А летом приедем в локацию с видом на водохранилище.
Анастасия, 30 лет
Очень хорошее место! Красиво, чисто, уютно и все продумано до мелочей! Администратор всегда на связи и всегда готов приехать и предоставить доп услуги, как караоке например. Получили огромное удовольствие от отдыха и ещё вернёмся !
Анна, 26 лет
Снимали беседку с домиками на берегу, потрясающая природа, более чем комфортные условия для отдыха, отличная баня с красивым панорамным окном и видом на лес и водохранилище, всё чистенько и продумано, в шаговой доступности песчаный пляж лодки, сапы в прокат.
Наталья, 34 года
Made on
Tilda